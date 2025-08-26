Logo R7.com
Presidente Lula se reúne com ministros para alinhar discursos sobre tarifaço

A conversa foi marcada também debater a regulamentação das big techs

Boletim JR 24H|Do R7

O presidente Lula se reúne nesta terça-feira (26) com o primeiro escalão do governo. O segundo encontro do ano com os ministros no Palácio do Planalto deve durar toda a manhã. A conversa foi marcada para alinhar os discursos sobre o tarifaço dos Estados Unidos e para debater a regulamentação das big techs.

