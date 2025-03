PRF faz a segunda maior apreensão de ecstasy da história da corporação no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal fez nesta quarta-feira (12) a segunda maior apreensão de ecstasy da história da corporação. 90 mil comprimidos de ecstasy foram encontrados em um carro na BR-277 na altura da cidade de Céu Azul, no Paraná. A abordagem aconteceu porque a motorista fez uma ultrapassagem proibida. Ela acabou presa. Esta foi a segunda maior apreensão desse tipo de droga em rodovias federais. Em 2017, 100 mil comprimidos foram apreendidos no interior de São Paulo.



