Primeiro dia do Enem registra queda na taxa de abstenção

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi realizado no domingo (3) em mais de 1700 municípios brasileiros. A taxa de comparecimento foi registrada em 73,4%, com mais de 4,3 milhões de inscritos participando. O Ministério da Educação informou que a abstenção ficou em 26,6%, apresentando uma queda de 1,5% em relação ao ano anterior. Quase 5.000 candidatos foram eliminados por não cumprimento das regras estabelecidas para o exame. O segundo dia está agendado para o próximo domingo e abordará questões sobre ciências da natureza e matemática.