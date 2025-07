Quadrilha especializada em roubo de cargas é presa no Rio de Janeiro

Cerca de 14 pessoas foram presas, no Rio, suspeitas de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo e receptação de cargas. Os policiais foram até as áreas onde as cargas roubadas eram distribuídas. As prisões aconteceram em Campos e São João da Barra, cidades do norte do estado, e em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. De acordo com as investigações, as mercadorias eram distribuídas para empresários e comerciantes desses municípios. De janeiro a maio deste ano, o Rio de Janeiro registrou mais de 1.300 roubos de cargas.



