Quatro militares do Exército e um policial federal são presos por plano golpista

Quatro militares do Exército e um policial federal foram presos nesta terça (19), suspeitos de planejar as mortes de Lula, Geraldo Alckimin e Alexandre de Moraes. As investigações partiram de mensagens encontradas no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os militares detidos integram as Forças de Operações Especiais e são conhecidos como ‘Kids Pretos’. Segundo a PF, o plano foi encontrado na casa de um general do exército e discutido na casa do ex-ministro, Braga Netto. Tiros, envenenamento e até explosivos estavam entre as formas de morte cogitadas. A ideia era instituir um gabinete institucional de gestão de crise, que ficaria sob comando dos generais Augusto Heleno e Braga Netto.