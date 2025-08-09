Queda de ações da Petrobras gera perda de R$ 32 bilhões em um dia

As ações da Petrobrás caíram 6% nesta sexta feira (8) e a empresa perdeu quase R$ 32 bilhões em valor de mercado em um só dia, após a apresentação do resultado do segundo trimestre. A companhia informou um lucro de R$ 26,7 bilhões na noite de quinta (7). A distribuição de R$ 8,7 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio ficou muito abaixo dos R$ 12 bi projetados pelo mercado. Além disso, o plano estratégico da Petrobrás, que inclui a distribuição de gás de cozinha, o GLP, também desagradou investidores. A queda das ações da petroleira influenciou na queda do Ibovespa, e a bolsa fechou em baixa de 0,45%, aos 135 mil pontos.



