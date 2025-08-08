Quinta onda de frio avança pelo país nesta sexta-feira (8) e derruba as temperaturas
Há possibilidade de geada e neve nas serras gaúcha e catarinense
Uma nova onda de frio começa nesta sexta (8) no Brasil. Em Porto Alegre, a temperatura é de 13 graus e o vento permanece forte. A previsão indica que até quarta-feira (13) as temperaturas podem ficar 5 graus abaixo da média nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Há possibilidade de geada e neve nas serras gaúcha e catarinense. Um ciclone extratropical pode gerar ventos de até 70 km/h no Sul e risco de ressaca no litoral dos três estados da região.
