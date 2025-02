Durante a chuva forte que caiu em Goiânia (GO), um raio atingiu um carro que estava estacionado debaixo de uma árvore. Um circuito de segurança registrou tudo. O motorista disse que ficou zonzo com o estrondo e que só depois se deu conta de que era um raio. O dono do veículo ainda falou que, depois do raio, seu carro não liga mais. Os vidros estouraram e a parte elétrica queimou.