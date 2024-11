Receita Federal abre consulta ao lote residual de restituições do IR

A Receita Federal abre nesta quinta (24) a consulta ao lote residual de restituições do Imposto de Renda do mês de outubro. Mais de 264 mil contribuintes serão contemplados. Ao todo, R$ 700 milhões serão restituídos no próximo dia 31. O lote residual é aquele destinado aos que caíram na malha fina, mas regularizaram a situação junto a Receita Federal.