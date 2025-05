Receita Federal libera primeiro lote de restituição do Imposto de Renda nesta sexta (23)

A Receita Federal divulga a partir das 10h desta sexta-feira (23) a lista do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda. A consulta poderá ser feita a no site oficial da Receita Federal. Mais de 6,2 milhões de contribuintes serão beneficiados. O total a ser pago chega a R$ 11 bilhões, o maior valor em um único lote. O pagamento está previsto para o dia 30 de maio. Têm prioridade na restituição idosos, pessoas com deficiência, doenças graves e aqueles que têm o magistério como fonte de renda principal. O prazo para entrega da documentação vai até o dia 31 de maio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!