RECORD reúne marcas parceiras do Brasileirão para celebrar o sucesso das transmissões

A RECORD reuniu as marcas parceiras do Brasileirão para celebrar o sucesso das transmissões do Campeonato, que a cada rodada conquista mais a paixão dos torcedores. Ao todo, 12 empresas exibem as marcas nas transmissões dos 38 jogos exclusivos na RECORD, R7 e PlayPlus. De norte a sul do país, a emissora transmite dez campeonatos estaduais e o Campeonato Brasileiro para 108 emissoras próprias e afiliadas.



