Região Sul tem previsão de neve para a madrugada

A temporada de frio chegou com força, e a região Sul do Brasil já registra temperaturas baixas. Há possibilidade de neve no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina na madrugada. Desde a última terça-feira (27), os gaúchos enfrentam temporais em diversas regiões. A frente fria que atingiu o Sul deve avançar nos próximos dias em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!