Relatório conclui que mulher matou sogro e mais três familiares no caso do bolo envenenado no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu a investigação sobre o caso do bolo envenenado. Segundo o relatório final, que foi apresentado nesta sexta-feira (21), Deise Moura dos Anjos é a única responsável pelas mortes de quatro parentes. De acordo com a investigação, ela colocou arsênio na farinha que a sogra usou para fazer um bolo em dezembro de 2024. Seis pessoas da mesma família foram internadas: três morreram e três sobreviveram.



