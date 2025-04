Renato Gaúcho comanda primeiro treino no Fluminense e promete time alegre e corajoso

Renato Gaúcho comandou seu primeiro treino como técnico do Fluminense nesta sexta-feira (4). Com contrato até o final deste ano, ele vai para sua sétima passagem pelo clube, prometendo um time que jogue com alegria e coragem. Ele já estará à beira do campo no domingo (6), quando o Fluminense enfrentará o Red Bull Bragantino no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.



