Resultado da seleção do Fies será divulgado nesta terça (29)

O resultado da seleção do Fies será divulgado nesta terça-feira (29). A consulta pode ser realizada no portal de acesso único ao ensino superior, disponível no site do Ministério da Educação. Os selecionados devem enviar a documentação para a instituição de ensino entre quarta e sexta-feira. Aqueles que não forem chamados entrarão na lista de espera com convocações previstas entre 5 de agosto e 19 de setembro. Nesta edição, são oferecidas mais de 74 mil vagas.



