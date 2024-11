Reviravolta: veneno que matou dois garotos no RJ teria sido colocado em garrafa de açaí

Reviravolta no caso dos meninos mortos após comerem um bombom envenenado no Rio de Janeiro. As investigações apontam que a suposta mulher que teria oferecido o doce para os meninos não existe e que, na verdade, o veneno teria sido colocado em uma garrafinha de açaí. O autor do crime seria o padrasto de uma das crianças. Rafael da Rocha Furtado teve a prisão temporária decretada. Ele não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Benjamim Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, que morreu após ficar 10 dias internado em estado grave. A outra vítima, Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, morreu no mesmo dia em que foi envenenado. A polícia faz buscas para tentar localizar o suspeito, mas até o momento ele não foi encontrado