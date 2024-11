Rio de Janeiro dá início às preparações para o réveillon de Copacabana

Após o G20, o encontro de líderes das maiores economias do mundo, e o Rio de Janeiro já está olhando para o próximo grande evento da cidade: o réveillon de Copacabana. Nesta sexta-feira (22), o prefeito Eduardo Paes reuniu a imprensa e falou sobre as novidades. Foram anunciados os detalhes da festa da virada, que terá 12 minutos de fogos distribuídos em dez balsas na orla da praia de Copacabana. A expectativa é que o público seja maior do que no último réveillon, estimado em dois milhões de pessoas. Além disso, 13 palcos de shows serão espalhados pela cidade, três deles ficarão na praia, com artistas como Xand Avião, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.