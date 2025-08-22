Rio Grande do Sul está em alerta por causa de temporais

O tempo virou no Rio Grande do Sul e um forte temporal atingiu o estado nas últimas horas. Depois de dias de sol, uma frente fria avançou nesta sexta-feira (22), provocando chuvas intensas, granizo e rajadas de vento que chegaram a 90 km/h. A Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de ventos fortes em áreas isoladas, além de volumes superiores a 100 milímetros de chuva. Porto Alegre também está em alerta, com risco de alagamentos e queda de energia. No interior do estado, na região de Sobradinho e Santa Cruz do Sul, foi registrada queda de granizo durante a madrugada. Essa instabilidade deve continuar ao longo do fim de semana, com previsão de chuvas intensas em diversas regiões. As autoridades pedem atenção redobrada da população, especialmente em áreas de risco.



