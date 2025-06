RJ: policiais são afastados por operação em Morro do Santo Amaro

O Governo do Estado do Rio De Janeiro exonerou os responsáveis pela operação do Bope no Morro do Santo Amaro, na madrugada do último sábado (7). Os agentes que participaram da ação também foram afastados dos cargos preventivamente. Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar, os responsáveis pelos grupamentos de operações policiais especiais (COE) e do batalhão de operações policiais especiais (Bope) não cumpriram os protocolos estabelecidos para incursões policiais. A operação terminou com cinco feridos e um morto.



