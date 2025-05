Ronnie Lessa e Cristiano Girão são condenados por morte de casal em 2014, no Rio de Janeiro

O ex-policial militar Ronnie Lessa e o ex-vereador Cristiano Girão foram condenados pela morte de um casal, em 2014, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles foram condenados por homicídio doloso duplamente qualificado. Girão, apontado como mandante, recebeu uma pena de 45 anos de reclusão. Ronnie Lessa, que já havia sido condenado pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi considerado executor e teve uma sentença de 90 anos de prisão. Segundo a investigação, as mortes foram causadas por disputas de território na região.



