Sabesp vai reduzir pressão da água durante a madrugada em SP e região metropolitana

A Sabesp vai reduzir a pressão da água em imóveis de São Paulo e região metropolitana a partir desta quarta-feira (27). A intenção é poupar água dos reservatórios e mananciais. A previsão é que essa redução aconteça entre o fim da noite e madrugada, por pelo menos oito horas, todos os dias. Segundo o governo de São Paulo, a medida foi autorizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado. A explicação é que a falta de chuva tem diminuído o nível dos reservatórios que abastecem a capital e região metropolitana. Como forma de prevenção, o órgão determinou que a Sabesp diminua o fornecimento de água nos horários de menor uso da população.



