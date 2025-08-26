Logo R7.com
Sabesp vai reduzir pressão da água durante a madrugada em SP e região metropolitana

A intenção é poupar água dos reservatórios e mananciais

Boletim JR 24H|Do R7

A Sabesp vai reduzir a pressão da água em imóveis de São Paulo e região metropolitana a partir desta quarta-feira (27). A intenção é poupar água dos reservatórios e mananciais. A previsão é que essa redução aconteça entre o fim da noite e madrugada, por pelo menos oito horas, todos os dias. Segundo o governo de São Paulo, a medida foi autorizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado. A explicação é que a falta de chuva tem diminuído o nível dos reservatórios que abastecem a capital e região metropolitana. Como forma de prevenção, o órgão determinou que a Sabesp diminua o fornecimento de água nos horários de menor uso da população.

