São Paulo deve ter mínima de 5 °C, a mais baixa do ano

O frio deve chegar com tudo a São Paulo entre a noite desta terça-feira (24) e a manhã de quarta-feira (25). A previsão é que a temperatura chegue a 5 ºC, a mais baixa do ano. A prefeitura de São Paulo vai reforçar a Operação Baixas Temperaturas, com a instalação de dez tendas na capital paulista. O objetivo é atender principalmente as pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social. Os abrigos abrem às 18h, com distribuição de chocolate quente, pão, chá e cobertores.



