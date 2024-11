Secretaria de Segurança de SP anuncia força-tarefa para investigar morte de empresário em aeroporto

A Secretaria de Segurança do estado anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar a morte de Antônio Vinícius Gritzbach, na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, na última sexta (8). O secretário da pasta, Guilherme Derrite, se reuniu com representantes da PF e do MP para discutir os trabalhos. Gritzbach foi morto quando voltada de uma viagem à Maceió com a namorada. Segundo testemunhas, quatro pessoas participaram do ataque. A namorada do empresário e os PMs que trabalham como segurança dele tiveram os celulares apreendidos. Até o momento, ninguém foi preso.