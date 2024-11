Seis pessoas são presas em três estados, suspeitas de transportar imigrantes ilegais para os EUA

Nesta quinta (31), seis pessoas foram presas em várias partes do país suspeitas de integrar um grupo especializado em transportar imigrantes ilegais para os EUA. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, no Acre e em Rondônia, onde um dos envolvidos, que atuava na cidade de Guajará Mirim, está foragido. Durante a operação foram apreendidos veículos, documentos estrangeiros e dinheiro. O grupo aliciava migrantes da Ásia, que pagavam US$ 10 mil cada, para entrarem ilegalmente por rotas perigosas nos Estados Unidos. A investigação começou no início de 2023, com a prisão de integrantes da quadrilha. Este ano, outras seis pessoas haviam sido presas e 22 migrantes resgatados.