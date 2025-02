Sete das dez rodovias com mais mortes no Brasil precisam de melhorias, diz pesquisa

Um levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT) indica que sete das dez rodovias mais mortais no Brasil necessitam urgentemente de manutenção. Os principais problemas apontados são buracos e ondulações na infraestrutura. No ano passado, mais de 2.600 pessoas morreram em estradas com defeitos. A BR-153, que liga Brasília a Belém, é a estrada com mais fatalidades. Atualmente, 67% das rodovias são classificadas como regulares, ruins ou péssimas, um índice alarmante e preocupante para a segurança viária.



