Sete pessoas morrem em acidente com ônibus que transportava estudantes e professores no RS

Sete pessoas morreram em um grave acidente de ônibus no Rio Grande do Sul. 35 pessoas estavam no coletivo, que levava estudantes e professores do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. O veículo saiu da pista e capotou várias vezes por uma lavoura de milho. A identidade das vítimas ainda não foi informada.



