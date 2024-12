Setor agro do Brasil bate recorde; área de cultivo de soja já equivale ao tamanho do Paraguai

Um levantamento divulgado nesta sexta-feira (6) mostra a expansão da agricultura no Brasil. Só no cultivo da soja, a área plantada no país é de quase 40 milhões de hectares, o equivalente ao tamanho do Paraguai. O crescimento no cultivo da soja é nove vezes maior que o registrado ao longo dos últimos 40 anos, de acordo com o levantamento do MapBiomas. O Cerrado foi a região que teve a maior área de expansão, seguido da Mata Atlântica e Amazônia. Na pecuária, os campos para a criação de gado correspondem a 60% de toda área de agropecuária do país.