Situação precária do maior pronto-socorro municipal de Belém (PA) vira alvo de denúncia

O Conselho Regional de Medicina do Pará denunciou a situação precária no maior pronto-socorro municipal de Belém, o hospital Mario Pinotti. O soro e a atadura funcionam como peso de porta, já que a estrutura está deteriorada e não fecha mais. Mobiliários estão rasgados e enferrujados, e há infiltrações em vários locais. Segundo o CRM, as condições representam risco para os pacientes e para os profissionais da saúde. A taxa de mortalidade no hospital também chamou a atenção: entre janeiro e março deste ano, dos mais de 35 mil atendimentos, 254 pacientes não resistiram.



