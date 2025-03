STF começa a julgar recurso da defesa do ex-jogador Robinho, preso por estupro

O Supremo Tribunal Federal começou a julgar, nesta sexta-feira (28), um recurso da defesa do ex-jogador Robinho, que cumpre pena por estupro na Itália. O Ministro Luiz Fux, relator do caso, votou contra a liberdade do ex-jogador. O julgamento vai até o dia 4 de abril e, até agora, apenas Fux manifestou o voto contra o pedido de liberdade. Mesmo após o STF já ter rejeitado outros pedidos de liberdade do ex-jogador, os advogados entraram com um novo recurso para suspender o cumprimento da pena no Brasil. Robinho está preso, desde março de 2024, em Tremembé (SP). Ele foi condenado a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo pela Justiça da Itália.



