Suspeitos de matar motorista são presos durante tentativa de fuga em Mato Grosso do Sul

Dois homens foram presos em Mato Grosso do Sul enquanto tentavam fugir da polícia. Eles são suspeitos de matar um motorista. Segundo as investigações, o crime foi encomendado por uma organização criminosa. Um dos presos é um ex-policial civil; o outro suspeito ganhou um concurso de Mister Mato Grosso do Sul. No carro dos presos, a polícia apreendeu armas, munição e dinheiro.