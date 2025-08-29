Tabagismo pode diminuir no Brasil com aconselhamentos médicos breves

Nesta sexta-feira (29), é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Segundo o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, o SUS poderia ter economizado R$ 1 bilhão se fumantes recebessem aconselhamentos rápidos para abandonar o cigarro. Aconselhamentos médicos de 30 segundos a 3 minutos já seriam suficientes para reduzir o número de fumantes no Brasil. A Organização Mundial da Saúde recomenda a prática em todas as consultas de rotina. Segundo estudo divulgado pelo INCA, cerca de 500 mil pessoas deixariam de fumar, o equivalente à 2,5% por cento dos 20 milhões de fumantes no país.



