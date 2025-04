Tarifaço anunciado por Donald Trump derruba bolsas de valores ao redor do mundo

O tarifaço sobre produtos importados anunciado na última quarta-feira (2) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, derrubou as principais bolsas de valores do mundo. No Brasil, o dólar já registrou queda de 1,67% e no início da tarde era negociado a R$ 5,60. A bolsa de valores de São Paulo abriu em queda, mas passou a subir ao longo do dia. O impacto foi maior no mercado asiático, mas os índices também estão negativos nos Estados Unidos e na Europa. 185 países, incluindo o Brasil, estão na lista do tarifaço anunciado nesta quarta-feira (2) pelo presidente americano Donald Trump. A taxação sobre o Brasil foi a menor possível, de 10%, o que na análise dos economistas pode justificar o alívio no câmbio mesmo diante da incerteza econômica global.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!