Taxista e policial são baleados durante operação na zona norte do Rio

Durante uma operação em quatro comunidades da zona norte do Rio, um taxista foi baleado na perna enquanto tentava se proteger em um shopping. Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foi atingido. Ambos foram socorridos e estão fora de perigo. A operação resultou na prisão de três suspeitos, apreensão de um fuzil e drogas. Devido ao confronto, 25 escolas públicas e cinco unidades de saúde suspenderam atividades.



