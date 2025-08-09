TCU recomenda investigação sobre gastos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos

O Tribunal de Contas da União recomendou que a Câmara dos Deputados investigue se existem irregularidades nos gastos do deputado Eduardo Bolsonaro para se manter nos Estados Unidos. O pedido ocorre após a área técnica do TCU apontar “indícios suficientes de irregularidades". Depois da investigação, a Câmara deve enviar as conclusões ao Tribunal de Contas. Os técnicos do TCU analisaram as ausências de Eduardo Bolsonaro no plenário sem descontos no salário. Apenas uma das cinco faltas registradas no sistema teria sido justificada. O processo contra o filho do ex-presidente foi apresentado pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!