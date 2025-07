Tempo seco deixa Grande São Paulo em alerta para incêndios

A Defesa Civil emitiu um alerta para a Grande São Paulo sobre o risco de incêndios. A umidade do ar pode chegar a 20% nesta quarta-feira. Na terça-feira (15), São Paulo registrou 23% de umidade relativa do ar. O alerta é válido entre hoje e amanhã e recomenda que a população evite acender fogueiras, soltar balões e descartar bitucas de cigarros em áreas com vegetação.



