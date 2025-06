Temporais causam enchentes e deslizamentos no sudoeste da China

Temporais causaram enchentes e deslizamentos de terra no sudoeste da China. Pelo menos cinco mil pessoas foram afetadas pelo mau tempo. Autoridades mobilizaram equipes de resgate nas regiões mais afetadas. Diversas estradas ficaram bloqueadas por pedras e escombros e as equipes precisaram usar máquinas para retirar o que ficou pelo caminho e liberar o trânsito. Meteorologistas alertam que a chuva deve continuar nos próximos dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!