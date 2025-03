Temporal em Manaus (AM) provoca alagamentos, desabamentos e deixa feridos

Um temporal causou transtornos em Manaus (AM). Duas pessoas ficaram feridas depois que um muro caiu durante a tempestade. Ruas ficaram alagadas e bairros sem energia. Segundo a Prefeitura, só nesta terça (4), choveu mais de um terço do previsto para todo o mês de março. O Inmet alerta que os temporais vão continuar nesta quarta (5) em Manaus.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!