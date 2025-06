Tiroteio entre PM e criminosos fecha a avenida Brasil por 45 minutos no Rio de Janeiro

Um tiroteio entre policiais militares e criminosos interrompeu o trânsito na avenida Brasil por 45 minutos. A operação teve como objetivo reprimir o crime organizado no Complexo de Israel, controlado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, que é investigado por terrorismo. Durante a ação, foram destruídas barricadas que dificultavam o acesso ao local e identificados endereços ligados aos criminosos. A operação afetou a circulação de trens, ônibus e BRTs e resultou no fechamento de 16 escolas e três unidades de saúde.



