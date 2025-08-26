Torcedor suspeito de atacar o CT do Palmeiras e participar de emboscada que deixou um morto é preso

Um integrante da torcida organizada Mancha Alviverde envolvido no ataque ao centro de treinamento do Palmeiras foi preso nesta terça-feira (26). Segundo a polícia, Gabriel Vieira e outros integrantes da organizada atacaram com rojões o CT do clube no dia 10 de agosto. Gabriel também estaria envolvido na emboscada contra torcedores da torcida organizada Máfia Azul em outubro de 2024, na região metropolitana de São Paulo.



