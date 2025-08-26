Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Torcedor suspeito de atacar o CT do Palmeiras e participar de emboscada que deixou um morto é preso

Segundo a polícia, Gabriel Vieira e outros integrantes da organizada atacaram com rojões o CT do clube no dia 10 de agosto

Boletim JR 24H|Do R7

Um integrante da torcida organizada Mancha Alviverde envolvido no ataque ao centro de treinamento do Palmeiras foi preso nesta terça-feira (26). Segundo a polícia, Gabriel Vieira e outros integrantes da organizada atacaram com rojões o CT do clube no dia 10 de agosto. Gabriel também estaria envolvido na emboscada contra torcedores da torcida organizada Máfia Azul em outubro de 2024, na região metropolitana de São Paulo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Cruzeiro
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.