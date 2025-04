Trabalhador com carteira assinada já pode pedir empréstimo consignado diretamente aos bancos

Os trabalhadores com carteira assinada agora podem solicitar empréstimo consignado privado diretamente pelos canais digitais dos bancos onde têm conta. Anteriormente, era necessário utilizar o aplicativo da carteira de trabalho digital. Quem tem consignado ativo também vai poder migrar para nova modalidade com juros mais baixos, com desconto direto na folha de pagamento e garantia pelo FGTS.



