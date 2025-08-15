Traficante é encontrada morta após tiroteio no Rio de Janeiro

Pelo terceiro dia seguido, facções rivais entraram em confronto pela disputa de território na zona norte do Rio de Janeiro. Uma mulher, apontada pela polícia como traficante, foi encontrada morta. Os morros do Fubá e do Campinho são alvos de disputa entre as duas maiores facções cariocas há pelo menos três anos. Moradores registraram o intenso tiroteio. Integrantes do Comando Vermelho teriam tomado o controle da comunidade. A traficante Eweline Passos Rodrigues, conhecida como "Diaba Loira", foi encontrada morta na região. A polícia investiga se ela morreu durante o confronto ou se foi executada por criminosos.