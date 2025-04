Traficantes são investigados por cobrar taxa para permitir o descarte ilegal de lixo no RJ

Policiais fizeram, nesta quarta-feira (9), uma operação em um lixão clandestino no Rio de Janeiro. A investigação revelou que traficantes recebiam dinheiro de empresas para permitir o descarte de resíduos no local. A denúncia foi feita pelo Instituto Estadual do Ambiente após seis meses de monitoramento. Dez empresas investigadas foram alvos de mandados de busca e apreensão. Três suspeitos foram presos em flagrante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!