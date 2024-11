Três pessoas são presas no RJ suspeitas de vender remédios falsos para emagrecimento

A polícia do Rio prendeu três pessoas de uma quadrilha que vendia remédios falsos para emagrecer. O produto era anunciado nas redes sociais, com a promessa de perder 10kg em duas semanas. Marcelly Neves de Lima e a mãe dela faziam parte do esquema e foram presas. As investigações começaram há um ano, quando uma vítima procurou a polícia após passar mal e ser hospitalizada depois de consumir o coquetel, composto por diuréticos, laxantes e inibidores de apetite. Uma terceira pessoa foi detida, suspeita de vender o produto.