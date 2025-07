Trump promete ajuda à Ucrânia após noite de ataques

Donald Trump conversou por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, depois do maior ataque aéreo russo desde o início da guerra. Trump e Zelensky classificaram a conversa como positiva e se comprometeram a fortalecer a defesa aérea da Ucrânia, com apoio dos Estados Unidos. Durante a madrugada de sexta-feira (4), a Rússia lançou 11 mísseis e mais de 500 drones contra o território ucraniano. Ao menos uma pessoa morreu e 23 ficaram feridas. Na quinta-feira (3), Trump disse estar desapontado com o presidente russo, Vladimir Putin, pela falta de disposição em encerrar o conflito.



