Tufão deixa mortos e feridos no Vietnã

Cerca de 7 mil casas foram danificadas e 28 mil hectares de plantações de arroz foram alagados

Boletim JR 24H|Do R7

Ao menos três pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas durante a passagem do tufão Kajiki pelo Vietnã. O fenômeno perdeu força e se transformou em depressão tropical, que é o estágio inicial de um ciclone. Mesmo assim, autoridades alertam para o risco de inundações e deslizamentos de terra nesta terça-feira (26) por causa das fortes chuvas. O tufão causou danos significativos, com cerca de 7 mil casas danificadas, 28 mil hectares de plantações de arroz alagados, 18 mil árvores derrubadas e mais de 300 postes caídos, provocando apagões em quatro províncias do país. Antes de atingir o Vietnã, o Kajiki já havia passado pela China no último domingo (24), onde também provocou estragos e transtornos.

