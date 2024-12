Tumulto deixa mais de 50 mortos durante jogo de futebol em Guiné

Em Guiné, na África, um tumulto generalizado durante uma partida de futebol terminou com pelo menos 56 mortos. A confusão começou depois de uma decisão do árbitro. Torcedores discordaram do juiz e começaram a atirar pedras em direção ao campo. Outros tentavam deixar o local às pressas, o que gerou um grande tumulto. Pessoas chegaram a pular o muro do estádio para fugir. A partida era uma homenagem ao primeiro-ministro do país, que lamentou o episódio.