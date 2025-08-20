Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Turistas alemães são assaltados e ficam sem roupa em Copacabana, no Rio de Janeiro

Os assaltantes foram presos em flagrante e responderão por furto

Boletim JR 24H|Do R7

Dois turistas alemães foram assaltados enquanto estavam na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os criminosos levaram as roupas, os celulares e os cartões das vítimas. Os assaltantes foram localizados depois em uma farmácia do bairro. Um deles tentava fazer compras com o cartão de crédito de uma das vítimas, enquanto o outro aguardava em um táxi parado em frente ao estabelecimento. Ambos foram presos em flagrante e responderão por furto. A pena prevista varia de um a quatro anos de prisão.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Copacabana
  • Furto
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.