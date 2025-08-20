Turistas alemães são assaltados e ficam sem roupa em Copacabana, no Rio de Janeiro

Dois turistas alemães foram assaltados enquanto estavam na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os criminosos levaram as roupas, os celulares e os cartões das vítimas. Os assaltantes foram localizados depois em uma farmácia do bairro. Um deles tentava fazer compras com o cartão de crédito de uma das vítimas, enquanto o outro aguardava em um táxi parado em frente ao estabelecimento. Ambos foram presos em flagrante e responderão por furto. A pena prevista varia de um a quatro anos de prisão.



