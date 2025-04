Vacinação nas escolas públicas começa nesta segunda-feira (14)

A campanha de vacinação nas escolas públicas do país começa nesta segunda-feira (14) com o objetivo de vacinar 30 milhões de estudantes até 25 de abril. Serão oferecidas vacinas contra febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. Estudantes maiores de 5 anos e menores de 15 também poderão se vacinar contra meningite e HPV. Em Belo Horizonte, a campanha contra a gripe foi ampliada para incluir professores e outros grupos prioritários.



