Veja como será o funcionamento dos serviços essenciais nesta quarta (5)

Nesta quarta-feira (5), ponto facultativo, os serviços essenciais no Brasil, como hospitais e segurança pública, funcionam normalmente. Bancos abrirão às 12h em locais de fechamento antecipado. Contas de luz, água e telefone vencidas na terça-feira (4) podem ser pagas hoje sem multa.



