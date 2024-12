Vendaval derruba cobertura de pavilhão e deixa mais de 50 feridos em cidade gaúcha

Mais de 50 pessoas ficaram feridas após a queda da cobertura de um pavilhão em Arroio do Tigre. Um vendaval atingiu a cidade e derrubou a estrutura durante o encerramento de um evento. Cadeiras e mesas foram arrastadas. Outras áreas no Rio Grande do Sul também enfrentaram chuvas e ventos fortes desde a tarde anterior, com relatos de granizo em algumas cidades.